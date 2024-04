Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Nane Beauregard Librairie Le Goût des mots Mortagne-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Nane Beauregard dédicacera son nouveau roman « Balle perdue » (Editions Maurice Nadeau).

C’est un roman inspiré d’une histoire vraie, celle d’un procès qui s’est déroulé dans les années 2000 à Las Vegas suite au meurtre accidentel d’une fillette lors d’une rixe entre deux gangs rivaux. La personnalité de l’accusé est plus complexe qu’elle n’en a l’air, et Nane Beauregard explore à travers ce roman les culpabilités enfouies…

Nane Beauregard est écrivaine et psychanalyste. Elle a publié cinq romans dont « J’aime » chez Pol, » L’amour, simplement » chez Joelle Losfeld et « La fissure » chez Ramsay. Elle écrit aussi des nouvelles, fait des photos et des textes à partir de ces photos, collabore à des revues d’art contemporain et écrit des scénarios. « Balle perdue » est son sixième roman.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

Librairie Le Goût des mots 34, place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

