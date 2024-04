Rencontre littéraire : René Fregni Le Bateau Livre Penestin, samedi 13 avril 2024.

Rencontre littéraire : René Fregni René est un homme de lettres mais surtout un homme de cœur. Sa littérature nous va direct dans les tripes, il sait nous parler des choses essentielles sans faire de fioritures. Il a connu une e… Samedi 13 avril, 19h00 Le Bateau Livre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-14T05:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-14T05:00:00+02:00

René est un homme de lettres mais surtout un homme de cœur. Sa littérature nous va direct dans les tripes, il sait nous parler des choses essentielles sans faire de fioritures.

Il a connu une existence mouvementée avant de se consacrer à l’écriture. Il a exercé divers métiers, dont celui d’infirmier psychiatrique, et a longtemps animé des ateliers d’écriture à la prison des Baumettes de Marseille. Lors de son séjour en prison militaire, il découvre tour à tour les grands écrivains qui l’accompagneront toute sa vie : Giono, Céline, Camus et Flaubert. C’est là aussi qu’il écrit son premier poème : il ne lâchera plus ni son cahier ni son stylo. Quarante ans d’écriture et d’évasions. Il est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de livres, imprégnés de ses voyages et de son expérience avec des détenus.

La ville est au centre de tous les romans qu’il écrit mais chaque page traverse des forêts, des hameaux perdus, des plateaux sauvages. Toute l’œuvre chemine entre la noirceur des hommes, la lumière de la mer et la beauté des femmes.

Lire un livre de René, c’est prendre le très grand risque de vouloir lire tous les autres…!

Le Bateau Livre 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-litteraire-rene-fregni-penestin.html »}]

