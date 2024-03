RENCONTRE LITTÉRAIRE Maison de La Bresse La Bresse, mercredi 17 avril 2024.

RENCONTRE LITTÉRAIRE Maison de La Bresse La Bresse Vosges

Mercredi

Pour partager la littérature avec le plus grand nombre, La Maison de La Bresse a créé Les Rencontres littéraires

Le programme y est varié et divertissant, afin de monter que littérature ne rime pas avec austérité, et de faire rimer auteur avec bonheur.

Sophie Loubière Romancière d’origine lorraine, Sophie Loubière s’est fait connaître dans les années 90 à 2000 par la radio elle a écrit, produit ou animé de nombreuses émissions notamment sur France Inter et France Info. Elle signe des chroniques pour différents médias ;Canal +, le magazine Rolling Stones…

Depuis 2010, elle se consacre à l’écriture de romans, essentiellement des romans noirs. Son quinzième roman. Obsolète est sorti en février 2024. Son thème? L’obsolescence programmée…De la femme de 50 ans !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:00:00

fin : 2024-04-17 22:30:00

Maison de La Bresse 7 A Rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE La Bresse a été mis à jour le 2024-03-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES