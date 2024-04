Rencontre littéraire : Cécile Coulon Le Bateau Livre Penestin, samedi 20 avril 2024.

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Cécile Coulon est très souvent qualifiée de « prodige de la littérature« .

Elle publie son premier roman à 16 ans, enchaine les publications (de grande qualité !) à un rythme effréné, entre avec brio dans l’univers bien difficile de la poésie, est couverte de prix littéraires (prix Mauvais Genres France Culture / Le Nouvel Observateur, prix des libraires, prix Guillaume-Apollinaire, prix de la Révélation de la poésie de la Société des gens de lettres) et trouve même le temps de courir des marathons !

Elle vient de faire paraître un texte sublime, à l’orée du mythe, La langue des choses cachées aux éditions Iconoclaste. Un texte hypnotique et fiévreux qui nous conte la nuit d’un jeune guérisseur appelé au chevet d’un enfant au fond d’une vallée perdue. Cette longue nuit révèlera la folle noirceur des hommes et la brutale initiation d’un jeune homme, désormais prêt à s’affranchir de la tutelle de sa mère et à embrasser les douleurs d’hier et d’aujourd’hui pour mieux les guérir…

Entre poésie et violence pure, Cécile Coulon nous livre un roman d’une grande contemporanéité dans ses thèmes tout en l’inscrivant dans un temps millénaire. Elle confronte son personnage de 23 ans à la brutalité d’un homme, d’un village et d’une nature hostile mais le drape aussi de fragilité et de force, pour rétablir un certain ordre des choses.

Ce texte nous prend à bras le corps, avec vigueur pour nous demander quels choix et quels gestes, parfois radicaux, sont nécessaires pour arrêter la violence et sa perpétuation…

Le samedi à 19h, vous pourrez la rencontrer et échanger avec elle autour de son dernier livre La langue des choses cachées, publié aux éditions Iconoclaste (dédicace à partir de 18h).

Le dimanche à partir de 8h45, vous pourrez courir avec elle !

Deux départs possibles, à 8h45 pour 10km et à 9h15 pour 5 km…

Et après l’effort, le réconfort : un petit dej’ partagé !

