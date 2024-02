RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC CAMILLE DE PERRETTI Salle Jeanne d’Arc Le Croisic, vendredi 5 avril 2024.

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC CAMILLE DE PERRETTI Salle Jeanne d’Arc Le Croisic Loire-Atlantique

Rencontre littéraire avec Camille de Perretti à l’occasion de la sortie de son roman L’inconnue du portrait (Ed. Calmann-Lévy, janvier 2024).

Peint à Vienne en 1910, le tableau de Gustav Klimt Portrait d’une dame est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d’un musée d’art moderne en Italie. Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quels mystères entourent l’histoire mouvementée de son portrait.Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l’Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cette jeune femme, ainsi que celles de ses descendants. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de familles, succès éclatants, amours contrariées, disparitions et drames retentissants.

Camille de Peretti est l’auteure de sept romans dont Thornytorinx (prix du Premier roman de Chambéry) et Le Sang des Mirabelles (Calmann-Lévy, 2019).

Entrée libre. En partenariat avec la librairie Les Cerfs-Volants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairieducroisic@lecroisic.fr

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC CAMILLE DE PERRETTI Le Croisic a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire