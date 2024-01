Rencontre des Anciens de l’US Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont, samedi 22 juin 2024.

Rencontre et « retrouvailles » avec les anciens de l’US Aillevillers.

Repas le midi avec apéritif, buffet froid, fromage, pâtisserie, café.

À partir de 10h au stade, pétanque et match pour les plus courageux. Buvette.

Tarifs 20€/adulte, 10€/enfant.

Réservation auprès de Dominique Fallot, 29 bis rue de la Grande Côte 70320 Aillevillers, 06 77 26 11 63. EUR.

Stade

Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-06-22 10:00:00

