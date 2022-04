Rencontre-Dédicace : Théo CURIN Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Faire de sa différence … une Force !



Champion paralympique de natation, Théo Curin réalise ses rêves les plus fous.

Il nous racontera en détail sa traversée du Lac Titicaca en autonomie…Une 1ère mondiale !



Une formidable leçon de vie !!!! mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr +33 4 75 72 79 70 http://mediatheques.valenceromans.fr/ Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère

