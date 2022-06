Rencontre Dédicace Colette Brun Castelly Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Rencontre Dédicace Colette Brun Castelly Nyons, 7 juillet 2022, Nyons. Rencontre Dédicace Colette Brun Castelly

8, Place de la Libération Librairie de l’Olivier Nyons Drôme Librairie de l’Olivier 8, Place de la Libération

2022-07-07 – 2022-07-07

Librairie de l’Olivier 8, Place de la Libération

Nyons

Drôme Séance de dédicace avec Colette Brun Castelly à l’occasion de la sortie de son nouveau livre: » De souffre et de miel » +33 4 75 26 04 91 https://librairiedelolivier.fr/ Librairie de l’Olivier 8, Place de la Libération Nyons

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Other Lieu Nyons Adresse Nyons Drôme Librairie de l'Olivier 8, Place de la Libération Ville Nyons lieuville Librairie de l'Olivier 8, Place de la Libération Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Rencontre Dédicace Colette Brun Castelly Nyons 2022-07-07 was last modified: by Rencontre Dédicace Colette Brun Castelly Nyons Nyons 7 juillet 2022 8, Place de la Libération Librairie de l'Olivier Nyons Drôme

Nyons Drôme