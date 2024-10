Rencontre / débat “I.A. & création, l’équation impossible ?” Médiathèque de Granville Granville Manche

Granville

Médiathèque de Granville Granville

Rencontre / débat “I.A. & création, l’équation impossible ?” Médiathèque de Granville Granville, vendredi 11 octobre 2024.

Rencontre / débat “I.A. & création, l’équation impossible ?”

Médiathèque de Granville 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche

Rencontre avec Thierry Murat, auteur BD.

En collaboration avec Philippe Letenneur, vice-président de Granville Terre et Mer en charge du numérique, et enseignant.

En 2023, Thierry Murat, auteur et illustrateur de bande-dessinée, expérimente un nouveau projet sur un scénario original portant un regard critique sur la numérisation du monde, il engendre les images avec un programme d’intelligence artificielle.

Autour d’une découverte du fonctionnement et des enjeux de l’I.A. par Philippe Letenneur, enseignant en numérique, Thierry Murat reviendra sur son expérience, et échangera avec le public sur la place des technologies numériques dans le processus de création.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Détour (Granville).

Rencontre avec Thierry Murat, auteur BD.

En collaboration avec Philippe Letenneur, vice-président de Granville Terre et Mer en charge du numérique, et enseignant.

En 2023, Thierry Murat, auteur et illustrateur de bande-dessinée, expérimente un nouveau projet sur un scénario original portant un regard critique sur la numérisation du monde, il engendre les images avec un programme d’intelligence artificielle.

Autour d’une découverte du fonctionnement et des enjeux de l’I.A. par Philippe Letenneur, enseignant en numérique, Thierry Murat reviendra sur son expérience, et échangera avec le public sur la place des technologies numériques dans le processus de création.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Détour (Granville). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 18:00:00

fin : 2024-10-11 20:00:00

Médiathèque de Granville 4 Rue Clément Desmaisons

Granville 50400 Manche Normandie mediatheques@granville-terre-mer.fr

L’événement Rencontre / débat “I.A. & création, l’équation impossible ?” Granville a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Granville Terre et Mer

vendredi 11 octobre 2024 Rencontre / débat “I.A. & création, l’équation impossible ?” Médiathèque de Granville Granville Rencontre / débat "I.A. & création, l'équation impossible ?" Médiathèque de Granville 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche 2024-10-11 à 18:00:00 .Rencontre avec Thierry Murat, auteur BD. En collaboration avec Philippe Letenneur, vice-président de Granville Terre et Mer en charge du numérique, et enseignant. En 2023, Thierry Murat, auteur et illustrateur de bande-dessinée, expérimente un nouveau projet sur un scénario original portant un regard critique sur la numérisation du monde, il engendre les images avec un programme d’intelligence artificielle. Autour d’une découverte du fonctionnement et des enjeux de l’I.A. par Philippe Letenneur, enseignant en numérique, Thierry Murat reviendra sur son expérience, et échangera avec le public sur la place des technologies numériques dans le processus de création. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Détour (Granville).