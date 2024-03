RENCONTRE D’AUTEUR JEAN-PIERRE JAGER Thionville, vendredi 19 avril 2024.

Jean Pierre JAGER, journaliste, fils d’instit, petit-fils de mineurs et de paysans mosellans a toujours rêvé de pousser les barrières, d’ouvrir des chemins d’imagination et de liberté. Une passion qu’il raconte dans l’ouvrage Psychose de presse sur Metz. Et c’est son point de vue sur l’information et l’évolution des médias qu’il propose de partager.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

