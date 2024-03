Rencontre avec Théo Grosjean autour de sa BD « L’homme le plus flippé du monde : improvisation totale » Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Rencontre avec Théo Grosjean autour de sa BD « L’homme le plus flippé du monde : improvisation totale » Une introspection terriblement drôle et touchante Samedi 6 avril, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre

Du 5 au 7 avril 2024 à Bordeaux, les Escales du livre invitent public et professionnels à participer à trois jours de découvertes littéraires au travers d’ateliers, de lectures ou de conférences…

Les Bibliothèques de Bordeaux, partenaires de l’événement, proposent cette année une rencontre avec Théo Grosjean, auteur et dessinateur de bande dessinée.

Théo Grosjean a commencé à explorer ses peurs et ses angoisses en partageant des dessins humoristiques sur son compte Instagram. Très vite, ses publications deviennent populaires et l’amènent à les publier en BD : le premier tome de L’Homme le plus flippé du monde paraît en 2020, rapidement suivi d’un deuxième. Le succès est au rendez-vous : interviews dans les grands médias, adaptation prévue en série animée…

Mais ce succès n’a pas calmé les angoisses de l’auteur, qui vient de signer un troisième tome : Improvisation totale, dans lequel il continue de rire de son propre trouble anxieux généralisé. Partant de situations de la vie quotidienne, Théo Grosjean se livre à une introspection terriblement drôle et touchante. L’auteur met en scène son quotidien d’anxieux où tout est source d’inquiétudes, de ruminations, d’interprétations, de phobies, d’hypocondrie ou de stress.

La rencontre sera animée par Nicolas Rieupeyroux, libraire spécialisé BD, et retranscrite en Langue des Signes Française par un interprète, et suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Krazy Kat.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux

BD Autobiographie

