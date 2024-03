Rencontre avec Olivier Liron 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, vendredi 19 avril 2024.

Rencontre avec Olivier Liron Rencontre avec Olivier Liron pour son roman “La stratégie de la sardine” aux éditions Robert Laffont. Vendredi 19 avril, 19h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-20T05:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-20T05:00:00+02:00

Rencontre avec Olivier Liron pour son roman “La stratégie de la sardine” aux éditions Robert Laffont.

15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 45 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielescerfsvolants@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-avec-olivier-liron-le-croisic.html »}]

CONFRENCONTRE LITTRATURE