RENCONTRE avec Maud Marron-Wojewodzki Musée départemental Arles antique Arles, vendredi 5 avril 2024.

Toni Grand, Morceaux d’une chose possible

Vendredi 5 avril 2024 à 18h00

Auditorium Jean-Maurice Rouquette

Musée départemental Arles antique

Presqu’île du Cirque Romain

Entrée libre

L’association des Amis du Musée Réattu donneCarte blanche à

Maud Marron-Wojewodzki à l’occasion de l’exposition »Toni Grand, Morceaux d’une chose possible » au musée Fabre de Montpellier.



Né en 1935 à Gallargues (Gard) et décédé en 2005 à Mouriès (Bouches-du-Rhône), Toni Grand passe brièvement par l’École des Beaux-Arts de Montpellier, avant de se former à Paris, dès 1962, au sein de différents ateliers, dont celui de la sculptrice Marta Pan. Son travail est rapidement exposé, pour la première fois lors de la Biennale de Paris de 1967. Dès ses débuts, l’art du sculpteur, marqué par ce qu’il nomme une crise de la représentation propre à son époque, interpelle. Il s’attache à la beauté des matériaux simples, aux formes étranges et aux gestes pauvres, dans une démarche qui combat toute tentation spectaculaire.

Compagnon de route du mouvement Supports/Surfaces au début des années 1970, Toni Grand a toujours suivi une voie singulière. En 1982, il représente la France avec Simon Hantaï à la Biennale de Venise et connaît par la suite plusieurs expositions personnelles d’envergure en France – au Centre Pompidou en 1986, au Musée d’art contemporain de Lyon en 1989, au Musée Rodin en 1990, aux Galeries nationales du Jeu de Paume en 1994 – ainsi qu’à l’étranger (Vienne, Londres ou encore Chicago). Ce rayonnement international de l’œuvre de Toni Grand, qui a marqué toute une génération d’artistes en Europe, va de pair avec un fort ancrage dans le paysage et les cultures de la Camargue, à laquelle il reste fidèle toute sa vie. L’exposition est visible jusqu’au 5 mai 2024.



Maud Marron-Wojewodzki est conservatrice du patrimoine, responsable des collections modernes et contemporaines du musée Fabre depuis 2019. Elle a notamment été commissaire ou co-commissaire des expositions suivantes : United States of Abstraction. Artistes américains en France (1946-1976) en collaboration avec le musée d’Arts de Nantes (2021), Djamel Tatah, Le théâtre du silence (2022) et Germaine Richier, une rétrospective, en collaboration avec le Centre Pompidou (2023). .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

