Rencontre avec Ludovic Slimak Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 11 juin 2024.

Rencontre avec Ludovic Slimak Le paléoanthropologue Ludovic Slimak présente son ouvrage « Le dernier Néandertalien : comprendre comment meurent les hommes » Mardi 11 juin, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Ludovic Slimak est l’un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes.

Chercheur au CNRS et auteur de plusieurs centaines d’études scientifiques sur ces populations, il a dirigé des missions archéologiques de l’équateur au cercle polaire. Il a pisté inlassablement Néandertal depuis trente ans pour enfin nous livrer son regard sur ces lointaines populations. Son premier livre, Néandertal nu, a rencontré un immense succès.

Son dernier ouvrage Le dernier Néandertalien nous entraine vers des contrées inattendues, entre égarements scientifiques et récit de voyage.

A partir de la découverte de dents d’un Néandertalien dans la vallée du Rhône, il nous relate la démarche scientifique pour dater les éléments, énonce des hypothèses décalées par rapport aux théories admises à ce jour, et questionne la disparition de Néandertal, qui aurait peut-être plutôt été effacé (ignoré, méprisé…) que transformé ou éliminé par Homo Sapiens ou par une crise naturelle (maladie, froid…). Un saisissant périple dans le temps, aux limites de nos connaissances, qui nous confronte à la plus grande extinction d’humanité. Si chaque ligne de ce livre nous met face à l’inconnu, les derniers chapitres renversent toutes nos certitudes et nous questionnent sur la destinée humaine. Est-ce ainsi que les hommes meurent ?

Un récit brillant qui nous emmène, par-delà les millénaires, à la rencontre de notre propre humanité.

Déroulé de la soirée

– 18h30 : accueil accompagné d’un débat mouvant organisé par l’Université Populaire de Bordeaux : le public est invité à se positionner pour ou contre une proposition, dessinant ainsi deux camps qui doivent ensuite argumenter leur position dans un échange ouvert et citoyen

– 19h00 : rencontre

– 20h00 : questions du public et dédicace avec une table de vente tenue par la librairie Mollat

Le cycle de rencontres Parlons ! invite à la rencontre de scientifiques et historiens renommés sollicités pour partager leur savoir avec le plus grand nombre dans un format participatif et convivial.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

