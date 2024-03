Rencontre avec Jean-Marc Jourquin La Couture-Boussey, dimanche 7 avril 2024.

Rencontre avec Jean-Marc Jourquin La Couture-Boussey Eure

Rencontre avec Jean-Marc Jourquin le 6 avril. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée des Instruments à Vent vous emmène à la rencontre de Jean-Marc Jourquin, facteur de hautbois. Entré à 22 ans comme apprenti chez Marigaux, fabricant de hautbois réputé, Jean-Marc Jourquin y fera toute sa carrière plus de 40 années au service de sa passion. Le samedi 6 avril, nous vous donnons ainsi rendez-vous pour rencontrer ce facteur et découvrir avec lui les tenants et aboutissants de la fabrication des hautbois. Le dimanche 7 avril, découverte libre du musée.

Rencontre avec Jean-Marc Jourquin le 6 avril. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée des Instruments à Vent vous emmène à la rencontre de Jean-Marc Jourquin, facteur de hautbois. Entré à 22 ans comme apprenti chez Marigaux, fabricant de hautbois réputé, Jean-Marc Jourquin y fera toute sa carrière plus de 40 années au service de sa passion. Le samedi 6 avril, nous vous donnons ainsi rendez-vous pour rencontrer ce facteur et découvrir avec lui les tenants et aboutissants de la fabrication des hautbois. Le dimanche 7 avril, découverte libre du musée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Musée des Instruments à Vent 2 Rue d’Ivry

La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie miv@epn-agglo.fr

L’événement Rencontre avec Jean-Marc Jourquin La Couture-Boussey a été mis à jour le 2024-03-25 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure