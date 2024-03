Rencontre avec Fanny Saintenoy Médiathèque Jacques Demy Nantes, mardi 16 avril 2024.

Rencontre avec Fanny Saintenoy Rencontre dans le cadre du Prix du Roman Cezam, à propos de son roman « Les Clés du couloir » (Arléa, 2023) en partenariat avec Cezam Pays de la Loire. Mardi 16 avril, 18h30 Médiathèque Jacques Demy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T19:30:00+02:00

Rencontre dans le cadre du Prix du Roman Cezam, à propos de son roman Les Clés du couloir (Arléa, 2023) en partenariat avec Cezam Pays de la Loire.

Son premier roman en 2011, Juste avant, a connu un succès critique et public, et a été sélectionné pour plusieurs prix littéraires. Elle a également participé à un roman choral, Qu4tre, avec trois autres auteurs en 2013. Dans son dernier roman, Les Clés du couloir paru en 2023, Fanny Saintenoy nous fait découvrir un monde lugubre et effrayant à travers une dystopie épistolaire entre trois personnages en milieu carcéral.

Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire