Rencontre avec Claude Favre Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, jeudi 11 avril 2024.

Alep, 15 heures du matin Les Presses du réel et Thermos fêlé L’Herbe qui tremble.

Pour cette 12e édition de Thé, café et poésie organisée par la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, nous accueillerons Claude Favre, poète et performeuse. Avec Alep, 15 heures du matin, chant d’amour pour celles et ceux dont les enfants ne connaissent que la guerre, et Thermos fêlé, journal-poème dédié aux victimes des politiques sociales, sa langue, dite de guingois, se joue de la syntaxe et s’invente parfois par accidents.

Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

