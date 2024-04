RENCONTRE AVEC CLAIRE FROSSARD Le Pouget, mercredi 24 avril 2024.

RENCONTRE AVEC CLAIRE FROSSARD Le Pouget Hérault

Découverte de l’univers de Claire Frossard, illustratrice.

Elle te présentera son métier et te révélera quelques secrets sur les personnages de Emma et Petite taupe.

Pour finir, un petit atelier dessin te sera proposé !

Vente de livres et dédicaces à la fin de l’atelier.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie

L’événement RENCONTRE AVEC CLAIRE FROSSARD Le Pouget a été mis à jour le 2024-04-09 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT