Rencontre avec Claire Castillon Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, mercredi 15 mai 2024.

Début : 2024-05-15T17:00:00+02:00 – 2024-05-15T18:00:00+02:00

Début : 2024-05-15T17:00:00+02:00 – 2024-05-15T18:00:00+02:00

Depuis 2000, Claire Castillon a publié une vingtaine de livres, dont des romans, des nouvelles et des livres pour la jeunesse. Elle a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prix Thyde Monnier de la SGDL en 2004 pour Vous parler d’elle et le Prix Marie-Claire du roman féminin en 2015 pour Eux. Elle a également écrit une pièce de théâtre, La Poupée qui tousse, et animé l’émission de télévision En attendant minuit.

Son dernier roman jeunesse, Les Longueurs (Gallimard Jeunesse, 2022), a remporté le Prix Vendredi.

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire