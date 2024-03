Rencontre avec Bénédicte Belpois Gonzalo et les autres Gallimard. Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, mardi 9 avril 2024.

Rencontre avec Bénédicte Belpois Gonzalo et les autres Gallimard. Livres in Room Saint-Pol-de-Léon Finistère

Dans le cadre de la première édition du prix littéraire Au creux des mots initié par le réseau des médiathèques, nous

recevrons Bénédicte Belpois qui viendra présenter son roman Gonzalo et les autres.

Gonzalo, fils d’un viticulteur d’un petit village d’Estrémadure, s’enfuit pour éviter le service militaire instauré par les

franquistes et le destin médiocre auquel il se croit promis. Mais, après des années passées en France et un amour

malheureux, il embrasse de nouveau ses racines et l’immuabilité de la vie rurale. Il devient alors pour les autres le confident, celui à qui chacun peut livrer les grandeurs et les misères de son existence.

Réservation conseillé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 19:00:00

fin : 2024-04-09

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

