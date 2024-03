RENCONTRE AVEC ADEL BOUNIF Thionville, mercredi 29 mai 2024.

Mercredi

Papa d’une fillette souffrant du syndrome de DRAVET, une forme rare d’épilepsie, Adel BOUNIF vient de recevoir le prix national Handi-livres dans la catégorie jeunesse pour sa bande dessinée Un arc-en-ciel après la pluie. Le Fameckois y démystifie la maladie de manière ludique et accessible.

Durant cette rencontre, il présentera sa BD et sensibilisera le public au manque d’information et de prise en charge des handicaps en milieu scolaire.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 18:30:00

fin : 2024-05-29 20:00:00

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

