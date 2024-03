RENC’ARTS DES P’TITS LOUPS MATCH DE LA CIE COUCOUCOOL Bois Joli Pornichet, vendredi 26 avril 2024.

RENC’ARTS DES P’TITS LOUPS MATCH DE LA CIE COUCOUCOOL Bois Joli Pornichet Loire-Atlantique

Spectacle pour enfants, à partir de 6 ans.

Depuis des mois, Simon et Richie s’entraînent avec pour objectif leur sélection à la cérémonie d’ouverture des J.O. Chacun de leur côté, ils ont réglé leurs amplis, ajusté leurs cordes et lesté leurs kicks. Pendant de longues heures ils ont répété et peaufiné leur technique pour atteindre le geste parfait, celui qui fait mouche.

Coup franc de médiator, smatch de tom basse, saut de touche de clavier, riffs de guitare transversale… le match s’annonce particulièrement serré entre les deux compétiteurs.

Garant de l’intégrité du jeu et des règles imposées par la fédération, Frédéric Poussin, juge-arbitre officiel, veillera au grain. Dans les tribunes, au cœur des épreuves, public et supporters choisiront et encourageront leur favori avec le plus grand fair-play pour que Richie et Simon restent avant tout… Coucoucool.

Durée: 50 min / à partir de 6 ans

Gratuit

La toute dernière création de la Cie Coucoucool.

Pendant le spectacle, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 17:00:00

fin : 2024-04-26

Bois Joli Avenue Péroche

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornichet.fr

