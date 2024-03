RENCARD EN TERRE INCONNUE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, dimanche 5 mai 2024.

Et si pour notre première rencontre, on partait directement en vacances ensemble ? C’est ce que Jérôme, aventurier dans l’âme, propose à Nina, la jeune femme avec qui il discute sur internet depuis plus de 3 mois.Persuadée qu’il lui a concocté un voyage de rêve, Nina accepte de suite. ?Malheureusement pour elle, les rêves des uns ne sont pas forcément les rêves des autres…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 17:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29