Renault et l’économie circulaire : l’exemple de The Future is Neutral FARGR (Fédération des Amicales Régionales du Groupe Renault) Boulogne-Billancourt, mardi 23 avril 2024.

Renault et l'économie circulaire : l'exemple de The Future is Neutral

Mardi 23 avril 2024, 19h00
FARGR (Fédération des Amicales Régionales du Groupe Renault)
Boulogne-Billancourt

Début : 2024-04-23T19:00:00+02:00 – 2024-04-23T21:00:00+02:00

Cher camarade,

The Future is Neutral est l’une des 5 entités spécialisées de Renault Group, avec Horse, Ampère, Alpine et Mobilize.

L’ambition de The Future Is NEUTRAL, première entreprise opérant sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie circulaire automobile est d’aider l’ensemble des acteurs de la filière à tendre vers la neutralité en ressources en augmentant la part de matières recyclées réinjectées dans la production de véhicules neufs.

Cette nouvelle entité propose des solutions de recyclage en boucle fermée à chaque étape de la vie d’un véhicule : approvisionnement en pièces et matières premières, production, usage et fin de vie.

The Future Is NEUTRAL couvre aujourd’hui 50% de la chaîne de valeur et vise 90% d’ici 2030. Elle ambitionne d’être le leader, à l’échelle industrielle et européenne, de l’économie circulaire automobile en boucle fermée, au service du Groupe et de l’ensemble de l’industrie.

Jean-Philippe Bahuaud, CEO de The Future Is Neutral, nous présentera la genèse de cette entité ainsi que son caractère unique et déterminant au sein de la « Renaulution », le plan stratégique de Renault Group.

Viens partager avec nous cette soirée de réflexion passionnante dans le cadre des bouleversements majeurs de l’industrie automobile confrontée à une adaptation sans précédent avec le Green Deal.

Comme toujours avec HEC Alumni, cet échange se poursuivra autour d’un cocktail pour un moment convivial et de networking.

Au plaisir de t’y retrouver le 23 avril,

Le bureau d’HEC IDF Ouest

FARGR (Fédération des Amicales Régionales du Groupe Renault)
27, Rue des Abondances
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Boulogne-Billancourt
Hauts-de-Seine
Île-de-France