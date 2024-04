Renaud Garcia Fons Les Jeudis du Jazz Espace Culturel Les Arcades Créon, jeudi 11 avril 2024.

Renaud Garcia Fons suggère la virtuosité d’un contrebassiste qui pense son instrument comme un soliste, sait aussi transfigurer le son pour entremêler les genres et les traditions. Il dit aussi les bourrasques et les vents contraires qui ont nourri son inspiration cosmopolite, pour le mener de la Méditerranée à l’Extrême-Orient. La contrebasse seule et l’utilisation de loops permet une véritable démultiplication de l’instrument. Ces boucles produisent percussions, harmoniques, voicings, pizzicati… Renaud Garcia-Fons réalise ici son rêve de toujours faire de sa contrebasse à cinq cordes un instrument à vocation universelle qui se suffit à lui-même, donner à entendre et à voir les mille et une voix de la belle, en explorant toutes les techniques de l’archet au pizzicato. Un voyage intime, une musique forte pour toucher en plein cœur. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11 22:00:00

Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine carlina@larural.fr

L’événement Renaud Garcia Fons Les Jeudis du Jazz Créon a été mis à jour le 2024-03-29 par OT de l’Entre-deux-Mers