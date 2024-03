Renaturons le béton Sortie CPIE Précilhon, mercredi 19 juin 2024.

Et si nous faisions sauter le béton ? Et s’il était temps de renaturer au lieu de minéraliser ?

En s’appuyant sur des cas concrets, il sera abordé les bienfaits de la nature pour diminuer la chaleur, renforcer le bien-être et permettre à la biodiversité de cohabiter.

A parti de 10 ans, sur réservation, niveau intermédiaire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 09:00:00

fin : 2024-06-19 12:00:00

Précilhon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

