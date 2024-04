Renaissance d’une peste La comédie de Limoges Limoges, jeudi 16 mai 2024.

Renaissance d’une peste C’est dans le sarcasme qu’elle prend plaisir à faire part de tout ce qui lui dérange, et dieu sait que la liste est longue. 16 – 18 mai La comédie de Limoges

Déborah est la bonne copine qu’on aime avoir malgré son ton grincheux. Non, elle ne vous ménage pas et c’est pour ça qu’on l’aime, car oui elle n’aime rien et le fait bien savoir ! Elle nous parle de ce qui nous concerne tous. Le travail, la vie de couple, les enfants, les personnes agées, la maladie mais aussi des sujets qui ne concernent qu’elle (ou pas)…

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges

Théâtre spectacle