Remuez vos méninges !!!! chalet les farfadets Les Gets, lundi 8 juillet 2024.

Remuez vos méninges !!!! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 et 19 juillet chalet les farfadets 823

Début : 2024-07-08T07:00:00+02:00 – 2024-07-08T07:30:00+02:00

Fin : 2024-07-19T22:00:00+02:00 – 2024-07-19T22:30:00+02:00

Situé entre le Lac Léman et le Mont Blanc, au cœur du territoire des Portes Du Soleil, la station des Gets (1172m-2002m) se révèle être un véritable petit coin de paradis où circule respect des traditions et accueil chaleureux.

Typiquement savoyard.Les Gets a su préserver son âme de village de montagne avec son architecture de chalets de pierre et de bois et son patrimoine historique et culturel varié.Ici, la nature nous offrira ce qu’elle a de plus beau : des paysages intacts, un panorama mythique sur la chaine du Mont Blanc, une sensation de bien-être, de calme et de liberté pour un séjour inoubliable.

chalet les farfadets 471 chemin du Poncet 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

