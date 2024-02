Réminiscence Pierrefonds, vendredi 2 août 2024.

Réminiscence Pierrefonds Oise

Peintures de Amélie Lysik.

Artiste autodidacte, Amélie pratique aussi bien la peinture, que le dessin et la sculpture. Elle cherche à rendre unique chacun de ses projets. Forgeant son art avec les années, l’artiste a d’abord utilisé la peinture à l’acrylique, puis s’est lancée ensuite vers l’utilisation de la peinture à l‘huile, dont la matière lui permet de projeter ses émotions et son ressenti tout en donnant des effets de matière avec des couleurs éblouissantes et vibrantes à ses œuvres.

Réminiscence est un exutoire, une envie insatiable de canaliser des émotions grâce à un support artistique. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-16 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

L’événement Réminiscence Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme