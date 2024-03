Rémi Geffroy & Passe Goulette MCL Ma Bohème | Charleville-Mézières Charleville-Mézières, samedi 13 avril 2024.

Rémi Geffroy & Passe Goulette Bal Folk Samedi 13 avril, 20h30 MCL Ma Bohème | Charleville-Mézières 15,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Bal Folk avec Rémi Geffroy et Passe Goulette.

Accordéoniste et compositeur, Rémi Geffroy est un musicien curieux aux multiples facettes. Riche de diverses influences, Il crée son style propre faisant se rencontrer musiques traditionnelles, classique et jazz.

Plus de dix ans se sont déjà écoulés depuis son premier album Entre-Deux sorti en 2012. Trois albums et un EP supplémentaires lui ont permis de faire éclore une identité musicale vraiment personnelle qu’il continue d’explorer aujourd’hui.

Vivez le bal solo comme un partage entre le musicien et les danseurs, les énergies se croisent et s’intensifient au fur et à mesure de l’enchaînement des morceaux.

Billeterie et Pré-vente à partir du 23-03-2024

MCL Ma Bohème | Charleville-Mézières 21 Rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mcl.maboheme@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mclmaboheme.com/ »}]