HEXAGONE MMA Reims Arena, 24 mai 2024, REIMS.

FINAL ROUND PRODUCTIONS présente HEXAGONE MMAAprès ses deux premiers succès à Reims en 2022 et 2023, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA est de retour en 2024 !Au programme : des superfights, des combats internationaux et plus de 4 heures de MMA. Vous pouvez être sûr de vivre une soirée inoubliable.Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de combats et de spectacle. Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA en direct de la Reims Arena !

Reims Arena REIMS 24, Bd Jules César Marne

19.75

