Shen Yun (Reims) REIMS ARENA, 2 avril 2024, REIMS.

Shen Yun (Reims) REIMS ARENA. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 15:00 (2024-04-01 au ). Tarif : 69.0 à 129.0 euros.

Shen Yun : un voyage inoubliable au cœur de la Chine ancestraleLaissez-vous éblouir par un spectacle féerique et vivez un voyage unique à travers 5000 ans d’histoire ! Découvrez les trésors de la Chine ancienne à travers ses légendes éternelles.Shen Yun vous fait redécouvrir la culture traditionnelle chinoise telle que vous ne l’avez jamais vue.L’atmosphère enveloppante naît du pas des danseurs, la volupté des manches parcourent l’air avec tant d’élégance, l’énergie maîtrisée des artistes sur scène et l’évocation touchante de la culture chinoise dans ses multiples facettes vous font ressentir de nouvelles émotions. Une excellence et un raffinement qui vous font entrevoir ce que l’Homme peut avoir de divin.Sur scène, Shen Yun met en valeur des idéaux comme la loyauté, l’humilité, la compassion, la tolérance – la beauté alliée à la bonté – au cœur d’une expérience complète, à la fois magistrale et touchante. L’énergie positive du spectacle procure une joie sincère à des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui, l’essence d’une civilisation perdue renaît.Une expérience inoubliable, des souvenirs gravés dans vos cœurs : partagez ce moment privilégié avec vos proches. Réservez dès maintenant ! Shen Yun

REIMS ARENA REIMS

