Le petit chapelion rouge Reignac-sur-Indre, mercredi 3 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 15:50:00

Le Petit Chapelion Rouge

La vie est un grand terrain de jeu…

Jackline met en scène l’histoire du Petit Chapelion Rouge, dans une version clownesque et décalée. Elle a préparé sa bande son, et va interpréter tous les personnages le petit Chapelion Rouge, Chat Grand-mère et bien sûr le Loup. Quelques accidents vont contraindre Jackline à s’adapter, mais elle a plus d’un tour dans son panier…

Un spectacle drôle et original qui vous tient en haleine, transporté par un clown amusant, sensible et attachant.

Adaptation du livre jeunesse Le petit chaperon rouge de Charles Perrault et des frères Grimm.

6 EUR.

Allée du Stade

Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



