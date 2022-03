Reichshoffen en fête Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen Bas-Rhin Cette fête champêtre, dont c'est la 7ème édition, se déroule dans le cadre verdoyant, pittoresque et prestigieux de l'île Luxembourg, de la cour des Tanneurs et du parc du château De Dietrich. Divertissements pour petits et grands, spectacle déambulatoire, animation musicale, artisans, producteurs locaux, métiers anciens vous accueilleront tout au long de votre promenade. Les scènes d'antan signent également leur retour pour vous faire découvrir la vie au début du 20e siècle : école, cuisine, chambre à coucher, le fournil, la moisson, la pêche à l'ancienne… Samedi à la nuit tombée, un nouveau spectacle nocturne donné dans le parc du château De Dietrich en partenariat avec Promodanse émerveillera les spectateurs.

