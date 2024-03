Reichshoffen en fête Reichshoffen, dimanche 7 juillet 2024.

Reichshoffen en fête Reichshoffen Bas-Rhin

Cette fête champêtre, dont c’est la 9ème édition, se déroule dans le cadre verdoyant, pittoresque et prestigieux de l’île Luxembourg, de la cour des Tanneurs et du parc du château De Dietrich.

Artisans et producteurs locaux, savoir-faire et démonstrations, créations et ateliers découvertes, animations artistiques et musicales, nouveau spectacle nocturne, restauration multiple… un programme riche et renouvelé pour le bonheur des visiteurs. Cette fête crée une ambiance originale de rencontres et de partages, dans cet écrin de nature unique et exceptionnel en plein centre-ville avec un espace dédié aux enfants et jeunes proposant jeux et créations originaux. Un week-end passionnant pour petits et grands dans les Vosges du Nord ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 11:00:00

fin : 2024-07-07 20:00:00

Île Luxembourg

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mairie@reichshoffen.fr

