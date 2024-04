[Régate voilier habitable] 27e Banana’s Cup Dieppe, samedi 20 avril 2024.

[Régate voilier habitable] 27e Banana’s Cup Dieppe Seine-Maritime

Samedi

Pendant deux jours venez voir les voiliers du Cercle de la Voile de Dieppe et de Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp et Le Havre s’affronter sur mer lors de cette régate

Cette régate est l’occasion d’assister à cette course de voiliers normands, de découvrir les différents bateaux et de voir ces équipages s’affronter sur notre belle mer dieppoise ⛵️

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@cvdieppe.fr

