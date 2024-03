Régate Estivale de Quimiac Pointe du Toul Ru Mesquer, dimanche 11 août 2024.

Régate Estivale de Quimiac Régate estivale Mesquer Quimiac. Solitaire, catamaran, dériveur Premier départ vers 13h15. 4 à 5 manches. Retour des bateaux vers 17h suivi de la remise des prix à 18h30. Animation musicale av… Dimanche 11 août, 09h00 Pointe du Toul Ru Inscription: 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-11T09:00:00+02:00 – 2024-08-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-08-11T09:00:00+02:00 – 2024-08-11T19:00:00+02:00

Régate estivale Mesquer Quimiac.

Solitaire, catamaran, dériveur

Premier départ vers 13h15. 4 à 5 manches.

Retour des bateaux vers 17h suivi de la remise des prix à 18h30.

Animation musicale avec le Blue Stone et buvette ouverte de 18h à 20h.

L’évènement est ouvert à tous, à partir de 12 ans.

Organisation: Association Quimiac Voile et Nautisme en Pays Blanc

Pointe du Toul Ru
Chemin du Bourlandais
44420 Mesquer
Mesquer
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 23 53 84
nautismeenpaysblanc@gmail.com
https://www.labaule-guerande.com/regate-estivale-de-quimiac-mesquer.html

