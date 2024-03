Regards croisés Hyderabad – Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, mardi 16 avril 2024.

Regards croisés Hyderabad – Bordeaux Exposition réalisée dans le cadre de la coopération entre Bordeaux Métropole et l’Etat du Telangana en Inde 16 avril – 3 mai Hôtel de Bordeaux Métropole Entrée libre

Bordeaux Métropole a tissé des liens de partenariat avec l’Inde depuis 2015, notamment avec l’État du Telangana et sa capitale Hyderabad.

Plusieurs champs d’actions sont priorisés pour répondre aux défis de la transition écologique.

Cette exposition offre un partage de vues sur les thèmes de la gestion de l’eau, des déchets, de la mobilité et de la conservation du patrimoine, objets de coopération entre nos deux métropoles. Hyderabad, jadis « Cité des Perles », se déploie aujourd’hui dans une urbanisation effrénée. Sixième plus grande agglomération d’Inde avec plus de 10 millions d’habitants, sa croissance est portée par les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’aéronautique et les biotechnologies. Cette métropole se façonne autour d’autoroutes urbaines, de spectaculaires formations granitiques et de plus d’une centaine de lacs.

Deux expositions sont organisées, du 1er avril au 15 avril 2024 place Gambetta et du 16 avril au 3 mai 2024, Hall de Bordeaux Métropole, esplanade Charles-de-Gaulle.

Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

