Reims Marne Nouveau spectacle multimédia sur la Basilique Saint-Remi. Regalia combine la magie de la projection vidéo et de la musique pour vous faire vivre l’émotion des plus beaux moments des sacres des rois. Après le succès du « Jour du sacre des rois » projeté sur la façade de la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Reims, Moment Factory nous convie à sa « Nuit de célébration » sur la façade de la basilique Saint-Remi. Durée : 15 min d’interactivité (façade sud) et 12 min de projection (façade ouest). https://regalia-reims.fr/ Rue Saint Julien Basilique Saint-Remi Reims

