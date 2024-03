Recyclons le plastique ! Le Dôme Caen, mercredi 3 avril 2024.

450 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et une bonne part se retrouve dans les océans. En attendant de trouver des alternatives à leurs usages, si on essayait de les recycler ?

“Le plastique, c’est fantastique !”, dit une chanson. En tout cas, ils sont partout, et pour plusieurs raisons. Cet atelier sera l’occasion de mieux connaître ces matières polyvalentes, leurs usages (bons et mauvais) et revoir quelques idées reçues. On va particulièrement s’intéresser à la fin de son cycle de vie, avec le recyclage.

Vous allez découvrir par la pratique comment recycler un plastique de manière hyper-locale, au sein du FabLab. On apprendra ainsi comment identifier, trier, broyer, et refabriquer de la matière qui serait ensuite utilisable dans nos machines.

Gratuit. Tout public (À partir de 12 ans).

Attention ! Les participant·e·s de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

