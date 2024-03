RÉCRÉATIONS PASSAGÈRES MAISON COT À CÔTE Carbonne, samedi 20 avril 2024.

RÉCRÉATIONS PASSAGÈRES MAISON COT À CÔTE Carbonne Haute-Garonne

Du 20 au 27 avril 2024 aura lieu le premier épisode des Récréations Passagères chez Maison Cot à côte, 25 place de la République 31390 Carbonne

Une boutique éphémère de créatrices artisanes ainsi qu’un petit salon gourmand où il sera question de femmes, de témoignages et discussions, d’ateliers créatifs, de présentation d’ouvrages et de démarche cosmétique, de parentalité, de réflexologie…et d’autres choses encore ;-)

Je vous invite à venir découvrir des univers créatifs originaux, rencontrer de belles personnes et passer un bon moment dans un lieu cosy et déco nouveau à Carbonne, en plein centre ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

MAISON COT À CÔTE 25 Place de la République

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie lescreationspassageres@gmail.com

L’événement RÉCRÉATIONS PASSAGÈRES Carbonne a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE