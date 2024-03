Récréation gourmande Randonnée dans le vignoble Rauzan, dimanche 9 juin 2024.

Récréation gourmande Randonnée dans le vignoble Rauzan Gironde

Récréation Gourmande à Rauzan

C’est avec un plaisir toujours renouvelé que les viticulteurs des Caves de Rauzan organisent au cœur des vignobles, une promenade pédestre de 6 km jalonnée de 7 étapes gourmandes et musicales. 120 vignerons bénévoles sont les artisans de cette inoubliable journée et vous font déguster leurs vins de façon festive et authentique, que vous soyez novice ou amateur éclairé.

ouverture des inscriptions le 1er mars 2024 à 9h00

Pour tous renseignement, contactez-nous par téléphone 05 57 84 13 22 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine recreationgourmande@cavesderauzan.com

