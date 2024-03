Reconstitution et spectacles à Crisbecq Saint-Marcouf, jeudi 6 juin 2024.

Reconstitution et spectacles à Crisbecq Saint-Marcouf Manche

Vendredi

Reconstitution d’un campement allemand et campement américain.

Surplus militaire.

11h 14h et 16h spectacle sur la Bataille des haies, sous forme de reconstitution avec véhicules blindés.

Tarif 12€/adulte 8€/enfant (inclus visite du site + spectacle)

Le 7 juin à 20h30 spectacle nocturne de la prise du bunker de commandement, suivi d’un feu d’artifice.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-09 20:30:00

A1 route de crisbecq

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie

L’événement Reconstitution et spectacles à Crisbecq Saint-Marcouf a été mis à jour le 2024-03-23 par OT Baie du Cotentin