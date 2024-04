Reconstitution d’un camp de la Seconde Guerre Mondiale Square Job Saux Mellac, mercredi 8 mai 2024.

Des passionnés d’histoire reconstituent un camp où des expositions de matériels, véhicules et uniformes américains et français de la Seconde Guerre mondiale seront présentées.

Ce sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir l’histoire de la Poche de Lorient, cette période de notre Histoire collective, de manière vivante et authentique.

Une cérémonie aura lieu le 8 Mai vers 11h afin de commémorer l’Armistice de la Victoire en Europe.

L’accès sera gratuit et tout publique, l’exposition accessible aux plus petits comme au plus grands et permettra à chacun de faire son propre devoir de mémoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-09

Square Job Saux Lieu-dit Le Bourg

Mellac 29300 Finistère Bretagne

L’événement Reconstitution d’un camp de la Seconde Guerre Mondiale Mellac a été mis à jour le 2024-04-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS