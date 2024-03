Récital – Louis Rodde ,Violoncelliste – Trois suites de JS Bach église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet, dimanche 14 avril 2024.

Récital – Louis Rodde ,Violoncelliste – Trois suites de JS Bach église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet Dimanche 14 avril, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-14 17:00

Fin : 2024-04-14 18:30

Louis Rodde, violoncelliste de renommée internationale et professeur au Conservatoire national de Paris interprètera trois Suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach Dimanche 14 avril, 17h00 1

Le dimanche 14 avril à 17h00, Louis RODDE, talentueux violoncelliste de renommée internationale, interprétera 3 Suites de Johann Sebastian BACH sous les voûtes de l’église Saint-Julien.

Au programme

Johann Sebastian Bach :

Suite n°1 en sol Majeur, BWV 1007

Suite n°5 en ut mineur, BWV 1011

Suite n°6 en ré Majeur, BWV 1012

Né dans un univers familial artistique et littéraire, le violoncelliste Louis Rodde se forme au Conservatoire de Paris dans la classe de Roland Pidoux et Xavier Phillips, à Leipzig auprès de Peter Bruns, puis à Salzburg avec Clemens Hagen. Il rencontre au cours de ses années d’études de très grands artistes : le quatuor Ysaÿe, l’altiste Hatto Beyerle, les pianistes Jean-Claude Pennetier, Menahem Pressler et Ferenc Rados.

Nommé «Révélation classique » de l’Adami, lauréat de la Fondation Cziffra, Louis RODDE est le violoncelliste du Trio Karénine (avec la pianiste Paloma Kouider et la violoniste Charlotte Juillard) avec lequel il remporte notamment le concours de l’ARD de Munich. Il est l’invité de salles telles que le Musikverein de Vienne, le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, le CCK de Buenos Aires, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Frick Collection à New York, et des plus grands festivals.

Il se produit en soliste avec la Neue Philharmonie Westphalen, le Polish Chamber Orchestra, l’Orchestre de Caen, l’Orchestre des Jeunes d’île de France, l’Orchestre Philharmonique du Liban.

Sa discographie est saluée par la critique (Choix de France Musique, 5 Diapasons, Choc Classica, Gramophone, Pizzicato …) : les sonates de Fauré et Ropartz avec le pianiste Gwendal Giguelay (NoMadMusic – 2016), les Trios de Schumann (2016) de Ravel, Fauré et Tailleferre (2018), et un album slave Chostakovitch, Weinberg, Dvorak (2019) avec le trio Karénine (Mirare). Il collabore avec la Soprano Karen Vourc’h pour une mise en miroir des univers de Schubert et Duke Ellington (B records – 2019). En 2021 paraît le nouveau disque du Trio Karénine (Mirare), un programme de transcriptions d’oeuvres de Schönberg, Liszt et Schumann pour trio.

Passionné par la transmission, Louis RODDE est nommé en 2021 professeur de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il s’investit au sein des associations Esperanz’Arts et Fous de musique en France et part jouer en Haïti, au Sénégal, au Liban auprès de ceux qui n’ont pas la chance de vivre avec la musique au quotidien.

Ce concert bénéficie du soutien de Picardie des Chateaux

église St-Julien Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne