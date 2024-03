Récital Dominica Merola Bar-sur-Seine, samedi 20 avril 2024.

Dominica Merola, lors de sa tournée 2024, nous fait l’honneur d’un arrêt à Bar-sur-Seine.

Une voix pure,sensuelle, un registre à couper le souffle ! Auteure, compositrice, interprète, pianiste, Dominica Merola est québécoise née à Montréal et d’origine italienne.

Elle sera accompagnée des choristes de la Barbeline, Ad Artem, Opus.com, Melodie Park et par les élèves de Marie-Isabelle Xueref, et au piano par Danielle Hoppenot, soit plus de 50 d’intervenants sur scène !

Un grand moment de partage en perspective ! 10 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

L’Art en Seine

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est saleravalerie@gmail.com

