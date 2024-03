Récital de Benjamin Alard sur l’orgue de salon du musée (facteur : John Byfield II, Londres 1766) Musée de Provins et du Provinois Provins, samedi 18 mai 2024.

Récital de Benjamin Alard sur l’orgue de salon du musée (facteur : John Byfield II, Londres 1766) Récital d’orgue de Benjamin Alard. Samedi 18 mai, 21h00 Musée de Provins et du Provinois Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Récital d’orgue de Benjamin Alard.

Programme :

John Blow: Voluntary en Ut Majeur, Voluntary en La mineur.

Henry Purcell: Voluntary en Sol Majeur.

John Blow: Morlake ground.

Georg Friedrich Haendel: Concerto en Sol mineur Op. 7 N° 4 HWV 309. Johann Sebastian Bach: Partita sur le Choral O Gott, du frommer Gott en do mineur” BWV 767.

Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 01 40 19 http://www.provins.net La Maison romane (classée Monument Historique) est certainement le plus ancien édifice civil de Provins avec l’Hôtel de la Buffette.

La façade, en petit appareil régulier, remonte au XIIe siècle.

Les collections :

Au sous-sol :

Collections archéologiques lapidaires : sarcophages mérovingiens, statues-colonnes romanes, éléments architectoniques provenant d’édifices religieux disparus…

Au rez-de-chaussée :

Dans le couloir on peut admirer des collections archéologiques provenant de fouilles ou de trouvailles réalisées sur l’ensemble du territoire provinois :

– Époque préhistorique : silex, armes, outils, bijoux…

– Antiquité et Haut Moyen Âge : fibules et statuettes gallo-romaines, plaques-boucles mérovingiennes…

– La première salle : vues de Provins et du mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles : trois riches cabinets hollandais, deux commodes de style Régence et une splendide armoire briarde.

– La deuxième salle est consacrée à l’argile. Les “glaises” du bassin de Provins ont été exploitées depuis de nombreux siècles.

– Le musée possède également une très belle collection de pavements médiévaux et Renaissance.

– La troisième salle évoque la vie à Provins après la Révolution : bustes, portraits peints, souvenirs de personnalités locales dont la célébrité a souvent dépassé les frontières du Provinois, sans oublier l’impressionnant tour d’abandon de l’ancien Hôpital général.

L’escalier du XVIIe siècle dessert les deux étages.

Dans la cage, quelques sculptures religieuses, dont un grand saint Médard en bois polychrome du XVIe siècle.

Le 1er étage :

– Bouches à eau du XIIe siècle.

– Remarquable collection de clés et de serrures du XIIIe au XVIIIe siècle, armes des XIVe, XVe et XVIe siècles, petites pièces précieuses (en ivoire, en vermeil, en or…).

– Collection de monnaies et médailles de toutes époques.

– Objets maçonniques : tabliers, sceaux et sautoirs qui illustrent l’activité de la loge provinoise “l’Heureuse Alliance” aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le 2ème étage :

Le second étage est consacré à l’art religieux.

– Les arts du Moyen Âge et de la Renaissance y ont une place prépondérante (vitrail, statues de pierre ou de bois, bâtons de procession…).

– Au même niveau, le musée abrite les vestiges exceptionnels du trésor de Saint-Quiriace (pièces d’orfèvrerie, icône trinitaire du XVe siècle et chasuble de saint Edme, en lampas de soie du XIIIe siècle). Pas d’accès pour les personnes à mobililité réduite.

©Ville de Provins