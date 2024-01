Récit Musical « Le Berger du son » par Alain Larribet Centre Culturel Salle La Gabarre Tonneins, jeudi 25 avril 2024.

Récit Musical « Le Berger du son » par Alain Larribet.

Dans ce spectacle tout en poésie, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici (les Pyrénées) et d’ailleurs, ses errances et ses doutes d’homme, aussi, en quête de ses racines…

Personnalité singulière, il transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse une carte du monde à travers la magie des sons de ses instruments du monde…

Sa voix, empreinte de diverses couleurs nous transporte par-delà les cimes des arbres.

Tout Public à partir de 7ans.

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne. EUR.

Centre Culturel Salle La Gabarre Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 21:30:00



L’événement Récit Musical « Le Berger du son » par Alain Larribet Tonneins a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de Garonne