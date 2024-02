REALISER SES PROPRES TISANES À VAULANDRY église de Vaulandry Baugé-en-Anjou, mercredi 22 mai 2024.

À l’occasion de la fête de la NATURE, Zabi vous entraînera sur les chemins de l’’Espace Naturel Sensible de la vallée des Cartes afin d’y repérer les plantes à sublimer en tisane …. à moins que ce ne soit des infusions, décoctions, macérations ?! Nous les dégusterons fraîche et Zabi vous apprendra comment et pourquoi les sécher, les conserver, les utiliser pour les bien-être quotidien.

En partenariat avec l’association Eco Formations des Pays de la Loire avec Les Jardins de Zabi, praticienne dans le domaine de la nature et le bien-être.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

