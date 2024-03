Réalisation participative d’un tag en mousse végétale Maison RêVée Bègles, mercredi 5 juin 2024.

Réalisation participative d’un tag en mousse végétale Expérimentez à la Maison RêVée une création végétale éphémère ! Mercredi 5 juin, 15h00 Maison RêVée Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T15:00:00+02:00 – 2024-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T15:00:00+02:00 – 2024-06-05T17:00:00+02:00

La Maison RêVée accueille dans son jardin la réalisation participative d’un tag de mousses le mercredi 5 juin 2024 de 15h à 17h (sur inscription).

Né dans les années 2000, l’Eco-street art est une pratique singulière qui consiste à peindre un mur avec un mélange de mousse végétale pour y faire apparaître un dessin. On utilise désormais une sorte de « boue » plutôt que de la peinture. Après un peu d’arrosage et de soleil, le graffiti prendra vie sous forme de « mousses » et/ou de « lichens ». En effet, les mousses végétales ne nécessitent que très peu de terre pour pousser. Le mélange qui sera appliqué sur le mur est riche en nutriments et permettra donc à la plante de pousser directement sur le mur. Anna Garforth est une des pionnières dans le graff végétal.

Suite à la « Gardening Guerilla » des seventies aux USA, sous la tutelle de Liz Christy, des artistes américains ont souhaité continuer à faire vivre l’art urbain, mais de manière écologiquement durable. Cette fameuse guérilla est un mouvement qui avait pour objectif de transformer un quartier abandonné de Manhattan en un jardin collectif. Les artistes ont donc mis au point des techniques de graff alternatives pour amoindrir l’aspect dégradant du graffiti. Cet activisme en faveur de l’environnement a pris des formes variées et a traversé l’Atlantique jusqu’à Rennes où un collectif (« Rennes Jardin ») a recouvert près de 200 m² avec de la verdure.

Venez, vous aussi, expérimenter à la Maison RêVée cette curieuse création végétale éphémère, qui vous est proposée dans le cadre du festival ROOT’ARTS, en partenariat avec l’association Fenêtre sur Rue.

Inscription et renseignements : rootarts2023@gmail.com

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « rootarts2023@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:rootarts2023@gmail.com »}]

art création

DR